В ДТП под Оренбургом пострадали пять человек

ОРЕНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Казань - Оренбург в Сакмарском районе Оренбургской области, пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции Сакмарского района устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 08:55 (06:55 мск) на 691-м км автодороги Казань - Оренбург - Акбулак. Предварительно установлено, что в результате столкновения трех транспортных средств пять человек обратились за оказанием медицинской помощи: трое из автомобиля Lada X-Ray, один из пассажирского автобуса Mercedes и один из автомобиля Ford", - сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте происшествия продолжают работать полицейские, обстоятельства дорожной аварии выясняются.