В Москве задержали подозреваемых в нападении на бизнесмена и хищении у него 3 млн рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя в Одинцове и хищении у него 3 млн рублей. Подозреваемые арестованы. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники разместили объявление в интернете об оптовой продаже строительных материалов по заниженным ценам. В целях имитации предпринимательской деятельности они арендовали на подставное лицо помещение в Одинцове и использовали его как офис продаж.

"На объявление откликнулся житель Истринского района. Мужчине в телефонном разговоре сообщили, что сделка будет заключена только по наличному расчету. В назначенное время коммерсант приехал по указанному адресу и зашел в комнату переговоров. Через несколько минут в помещение ворвались трое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали у него 3 млн рублей, после чего скрылись", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии в Москве задержаны трое подозреваемых", - добавила представитель МВД, отметив, что в настоящее время они заключены под стражу .

Правоохранители в ходе обысков в местах их проживания изъяли четыре травматических пистолета, кастеты и рации. Кроме того, обнаружена часть похищенных денег, дорогостоящие наручные часы, а также поддельное удостоверение представителя общественной организации, внешне похожее на документ сотрудника правоохранительных органов.