Число жертв ДТП с участием "Газели" под Тамбовом выросло до шести

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения грузопассажирской "Газели" и фуры, которое произошло утром на 499-м км трассы Р-22 в Тамбовской области, увеличилось до шести человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В "Газели" найдено тело шестого погибшего, личности четырех человек установлены, еще двух - уточняются. Все они рабочие строительной компании, работали вахтовым методом, возвращались из Волгограда", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, водитель грузовика находится в тяжелом состоянии в больнице.