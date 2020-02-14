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Число жертв ДТП с участием "Газели" под Тамбовом выросло до шести

Все погибшие являются строителями, которые работали вахтовым методом

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения грузопассажирской "Газели" и фуры, которое произошло утром на 499-м км трассы Р-22 в Тамбовской области, увеличилось до шести человек. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В "Газели" найдено тело шестого погибшего, личности четырех человек установлены, еще двух - уточняются. Все они рабочие строительной компании, работали вахтовым методом, возвращались из Волгограда", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, водитель грузовика находится в тяжелом состоянии в больнице.

 

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РоссияТамбовская область
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