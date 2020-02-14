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На стройплощадке в Москве обнаружены останки трех человек, умерших более 10 лет назад

Скелетированные останки были найдены на Андронновском шоссе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Останки трех человек, умерших более 10 лет назад, обнаружены на строительной площадке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"13 февраля во время земляных работ на строительной площадке на Андроновском шоссе рабочие нашли скелетированные останки трех человек", - сказал источник. Он уточнил, что по предварительным данным, они погибли более 10 лет назад. Останки направлены на экспертизу.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

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