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Бывшую завкафедрой Смоленского медуниверситета осудили на 7,5 года за взятки от студентов

Женщину признали виновной в совершении 28 эпизодов преступлений

ТАСС, 14 февраля. Суд признал бывшую заведующую кафедрой Смоленского государственного медицинского университета виновной по 28 эпизодам получения взятки и приговорил к наказанию в виде 7,5 года лишения свободы. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочено отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Как установил суд, бывшая заведующая кафедрой Смоленского государственного медицинского университета Минздрава РФ в 2017 году совместно с коллегой получала взятки от студентов 4-го и 5-го курсов заочной формы за организацию успешной сдачи экзаменов и выставляла удовлетворительные оценки в экзаменационные ведомости. При этом фактически проверка уровня знаний учащихся не проводилась. Средняя сумма взятки составляла 15 тыс. рублей.

Ранее преподавателя кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации дополнительного профессионального обучения этого же вуза признали виновной в совершении 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ, она получила пять лет лишения свободы условно.

Теги
РоссияСмоленская область
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