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Задержана зампрокурора района в Карачаево-Черкесии

Елена Тверитнева передала взятку в размере 300 тыс. рублей сотруднику УФСБ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель прокурора Урупского района Карачаево-Черкесской Республики Елена Тверитнева задержана по уголовному делу о даче взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По согласованию с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Урупского района Карачаево-Черкесской Республики Елены Тверитневой. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). В настоящее время Тверитнева задержана", - сообщили в надзорном ведомстве.

В следственном управлении СК РФ по республике в свою очередь уточнили, что Тверитнева подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ. 

"По предварительным данным, подозреваемая передала лично сотруднику регионального УФСБ в качестве взятки за общее покровительство по службе деньги в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Тверитнева работает в органах прокуратуры с мая 1988 года.

В новость внесены изменения (12:26 мск) - добавлен комментарий СК.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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