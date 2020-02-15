Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Калмыкии

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика на трассе в Калмыкии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
"По факту ДТП МО МВД РФ "Сарпинский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сказали в пресс-службе ведомства.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Сарпинского района, расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурора республики, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
Столкновение двух пассажирских автобусов и грузовика "КамАЗ" произошло в субботу на федеральной автодороге Р22 Волгоград - Элиста, в районе поселка Аршань-Зельмень. Автобус Neoplan под управлением жителя Дагестана столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии. В результате Setra въехала в грузовик "КамАЗ", который остановился на обочине дороги для ремонта. В аварии пострадали шесть человек. Детей среди пострадавших нет.
В одном из автобусов, который следовал по маршруту Москва - Элиста, находились 20 пассажиров; во втором автобусе, направлявшемся из Москвы в Хасавюрт, было 30 человек. Врачи оперируют водителя одного из автобусов, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.