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Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Калмыкии

В результате аварии пострадали шесть человек

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика на трассе в Калмыкии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"По факту ДТП МО МВД РФ "Сарпинский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сказали в пресс-службе ведомства.

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Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Сарпинского района, расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурора республики, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Столкновение двух пассажирских автобусов и грузовика "КамАЗ" произошло в субботу на федеральной автодороге Р22 Волгоград - Элиста, в районе поселка Аршань-Зельмень. Автобус Neoplan под управлением жителя Дагестана столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии. В результате Setra въехала в грузовик "КамАЗ", который остановился на обочине дороги для ремонта. В аварии пострадали шесть человек. Детей среди пострадавших нет.

В одном из автобусов, который следовал по маршруту Москва - Элиста, находились 20 пассажиров; во втором автобусе, направлявшемся из Москвы в Хасавюрт, было 30 человек. Врачи оперируют водителя одного из автобусов, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Теги
РоссияКалмыкия
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