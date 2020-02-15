Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Калмыкии

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика на трассе в Калмыкии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"По факту ДТП МО МВД РФ "Сарпинский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сказали в пресс-службе ведомства.