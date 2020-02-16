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Полицейские в Петербурге спасли тонущего мужчину

Пострадавшего госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники патрульно-постовой службы Петербурга в воскресенье утром спасли молодого мужчину, который упал в воду с моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"16 февраля около 11:00 мск к сотрудникам патрульно-постовой службы, осуществляющим охрану общественного порядка, обратились граждане за помощью. Они сообщили, что мужчина бросился в воду с Ново-Конюшенного моста. 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, снял верхнюю одежду и спустился на лед канала Грибоедова, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего", - говорится в сообщении.

Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег. Медики оказали первую помощь 23-летнему пострадавшему и сотруднику полиции. После этого пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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РоссияСанкт-Петербург
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