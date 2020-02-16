{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: шесть человек погибли при взрыве в Телль-Абъяде на границе с Турцией

Теракт устроили в центре города возле здания муниципалитета, в котором находится штаб вооруженных формирований сирийской оппозиции, воюющих на стороне турецких войск

ТАСС, 16 февраля. Не менее шести человек погибли в воскресенье в результате взрыва заминированного автомобиля в пограничном с Турцией сирийском городе Телль-Абъяд. Об этом сообщила вещающая из Дамаска радиостанция Sham FM. По ее информации, теракт был устроен в центре города возле здания муниципалитета, в котором находится штаб вооруженных формирований сирийской оппозиции, воюющих на стороне турецких войск.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В Подмосковье многодетный отец застрелил жену на глазах у ребенка
Затем мужчина покончил с собой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС