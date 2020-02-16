СМИ: шесть человек погибли при взрыве в Телль-Абъяде на границе с Турцией

ТАСС, 16 февраля. Не менее шести человек погибли в воскресенье в результате взрыва заминированного автомобиля в пограничном с Турцией сирийском городе Телль-Абъяд. Об этом сообщила вещающая из Дамаска радиостанция Sham FM. По ее информации, теракт был устроен в центре города возле здания муниципалитета, в котором находится штаб вооруженных формирований сирийской оппозиции, воюющих на стороне турецких войск.