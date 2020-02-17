AFP: в Камеруне вооруженная группа людей напала на деревню

ТАСС, 17 февраля. По меньшей мере 22 человека, в том числе 14 детей, убиты в результате нападения вооруженной группы людей на деревню на северо-западе Камеруна. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которое ведет деятельность на северо-западе и юго-западе этой африканской страны.

Отмечается, что нападение на деревню, расположенную в англоязычной провинции, произошло еще 14 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

Камерун переживает сейчас острый межобщинный кризис. Основная часть 22-миллионного населения страны говорит на французском языке, однако пятая часть исторически использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя. С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной "Республики Амбазония". Согласно подсчетам гуманитарных организаций, в ходе происходящих с 2016 года столкновений в Камеруне погибли 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.