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Шесть человек пострадали в ДТП с участием патрульного автомобиля произошло в Хабаровске

Среди них трое детей

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Авария с участием патрульного автомобиля произошла в Хабаровске, пострадали трое детей и трое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю в понедельник.

"Накануне вечером водитель автомобиля Toyota Probox при выезде с прилегающей территории дома на улице Большой в Хабаровске не уступил дорогу и допустил столкновение с патрульным автомобилем, двигавшемся по главной дороге с включенной звуковой и световой сигнализацией", - сказал представитель ГИБДД.

В результате аварии пострадали трое детей 12-13 лет, которые находились в минивэне. Всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, один из них находится в реанимации. Водитель этого автомобиля также госпитализирован. Полицейские из патрульной машины отпущены на амбулаторное лечение. Проводится проверка.

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РоссияХабаровский край
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