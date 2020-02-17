На трассе в Башкирии опрокинулся автомобиль

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля Volkswagen Golf на трассе в Мелеузовском районе Башкирии. Двое из них оказались зажаты в транспортном средстве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествие с участием автомобиля Volkswagen Golf на 206-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург в Мелеузовском районе. По прибытии спасателей установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадали 5 человек. Двое из пострадавших оказались зажатыми в автомашине", - говорится в сообщении.

Спасатели освободили зажатых пассажиров, все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу города Мелеуз, добавили в МЧС.