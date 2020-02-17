В Дзержинске на территории предприятия произошел пожар

ТАСС, 17 февраля. Ангар загорелся на территории предприятия "Верона" в городе Дзержинск Нижегородской области. Пожар локализовали на площади 500 кв. м, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:48 мск поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории предприятия "Верона". В 08:27 мск объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м. Пострадавших, погибших нет", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на территории промзоны. На месте работают 30 пожарных и семь единиц техники. "От администрации городского округа Дзержинск выехала лаборатория, на месте представители Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.