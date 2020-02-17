Спасатели локализовали пожар на территории завода в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели локализовали возгорание на площади 50 кв. м на территории завода в Шилово Рязанской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков.

"Пожар на площади 50 кв. м локализован в 10:05", - сказал он, отметив, что пожар произошел на территории завода "Концентрат".

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщалось, что возгорание на площади 500 кв. м. произошло на складе хранения пластиковой тары. Площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.