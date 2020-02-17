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Спасатели локализовали пожар на территории завода в Рязанской области

В результате происшествия никто не пострадал

РЯЗАНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели локализовали возгорание на площади 50 кв. м на территории завода в Шилово Рязанской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков.

"Пожар на площади 50 кв. м локализован в 10:05", - сказал он, отметив, что пожар произошел на территории завода "Концентрат".

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщалось, что возгорание на площади 500 кв. м. произошло на складе хранения пластиковой тары. Площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияРязанская область
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