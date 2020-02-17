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Тест не показал наличие алкоголя у подозреваемого в нападении на людей в храме в Москве

Отмечается, что результаты анализов на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Анализы не показали наличие алкоголя у подозреваемого в нападении на людей с ножом в храме Николая Чудотворца в центре Москвы, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проведенное медицинское освидетельствование не показало наличие алкоголя. Результаты анализов на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром в храм на Бакунинской улице (храм Николая Чудотворца) зашел мужчина и ранил ножом двух человек. По данным источника в правоохранительных органах, напавшим оказался 26-летний Ефим Ефимов, приезжий из Липецка, он находился в неадекватном состоянии. На месте происшествия полицейские обнаружили нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения, предположительно, с марихуаной. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ ("Хулиганство") и 116 УК РФ ("Побои").

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