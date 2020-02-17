Полиция возбудила дело после поджога машин во дворе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после инцидента во дворе дома в Санкт-Петербурге, где неизвестный поджег автомобили, в результате чего две машины выгорели полностью, а еще четыре были повреждены. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье во дворе дома номер 112 по улице Хасанской. В результате пожара полностью уничтожены огнем оказались две иномарки Skoda Yeti и Mazda-3, а также частично обгорели еще четыре машины: Kia Rio, Fiat Punto, Nissan Tiida и Renault Kangoo. В результате инцидента никто не пострадал, возгорание было потушено.

Сотрудники МВД установили, что двор находится под видеонаблюдением и при просмотре записей выяснили, что к машинам подошел неизвестный человек, который бросил под них горящий предмет, а затем скрылся. В настоящее время полицейские ищут злоумышленника.