В Волгоградской области брошенный двухлетний ребенок получил обморожение

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после того, как мать оставила своего двухлетнего ребенка на два дня в неотапливаемом помещении в Котельниково Волгоградской области. Мальчик попал в больницу с обморожением, мать доставили в отдел полиции, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"16 февраля вечером в реанимационное отделение Котельниковской районной больницы доставлен ребенок двух лет. У него диагностировано обморожение и ряд заболеваний. Установлено, что 14 февраля мать 1982 года рождения оставила ребенка и ушла отмечать праздник. 16 февраля она вспомнила о ребенке и попросила знакомую сходить посмотреть, что с ним. Женщина увидела ребенка и вызвала медиков. Проводится процессуальная проверка", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, ребенка оставили в неотапливаемом помещении. Его мать ранее судили и лишали родительских прав в отношении старшего ребенка, она не работает и злоупотребляет алкоголем. В регион семья приехала недавно на временное проживание.

Женщину обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, ее доставили в отдел полиции.