{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В больнице Карачаево-Черкесии врача избили за грубое отношение к пациенту

Медик сейчас находится на больничном

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проведут проверку из-за конфликта между врачом-хирургом, пациентом и его сопровождающими в больнице Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщили в МВД по республике.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись драки между медиком и посетителями больницы села Учкекен. В медучреждение обратился пациент на костылях, после словесного конфликта между врачом и молодым человеком, сопровождавшим пациента, произошла драка.

"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужчина сообщил, что 14 февраля в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении на сайте главка.

По данным полиции, подозреваемый, избивший врача, задержан и дал признательные показания. В республиканском минздраве ТАСС подтвердили, что врач грубо обошелся с пациентом. "Однозначно врач не будет больше работать в медицинском учреждении. Возможно, его спровоцировали, но он допустил несдержанность", - сказал собеседник агентства. Медик сейчас находится на больничном.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Реклама на ТАСС
На Кубани мужчину осудили на 12 лет за убийство
Он совершил преступление в 2018 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС