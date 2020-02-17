В больнице Карачаево-Черкесии врача избили за грубое отношение к пациенту

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проведут проверку из-за конфликта между врачом-хирургом, пациентом и его сопровождающими в больнице Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщили в МВД по республике.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись драки между медиком и посетителями больницы села Учкекен. В медучреждение обратился пациент на костылях, после словесного конфликта между врачом и молодым человеком, сопровождавшим пациента, произошла драка.

"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужчина сообщил, что 14 февраля в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении на сайте главка.

По данным полиции, подозреваемый, избивший врача, задержан и дал признательные показания. В республиканском минздраве ТАСС подтвердили, что врач грубо обошелся с пациентом. "Однозначно врач не будет больше работать в медицинском учреждении. Возможно, его спровоцировали, но он допустил несдержанность", - сказал собеседник агентства. Медик сейчас находится на больничном.