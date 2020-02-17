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На Кубани мужчину осудили на 12 лет за убийство

Он совершил преступление в 2018 году

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил мужчину, убившего молодого человека возле караоке-бара в Туапсе в 2018 году, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда в понедельник.

В 2018 году следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по факту убийства 25-летнего мужчины, совершенного группой лиц возле караоке-бара в Туапсе по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, в компании произошел конфликт, один из его участников нанес удар ножом оппоненту, знакомые пострадавшего набросились на него, один из напавших нанес 25-летнему мужчине множественные ножевые ранения, от которых он умер, другие били ногами по телу.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении Букаренко Н. И. по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), рассматривалось Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей. В ноябре 2019 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговором Краснодарского краевого суда Букаренко Н. И. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что один из соучастников, которому на момент совершения преступления было 17 лет, был приговорен к 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Теги
РоссияКраснодарский край
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