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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест экс-чиновника Крыма Сливку

Он обвиняется в причастности к получению взятки в размере 5 млн рублей

ТАСС, 17 февраля. Мосгорсуд смягчил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест бывшему первому заместителю председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярославу Сливке, который обвиняется в причастности к получению взятки в размере 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Мосгорсудом удовлетворено ходатайство следствия об изменении Сливке Я. М. меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Срок домашнего ареста установлен до 16 апреля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что экс-чиновник планирует заключить сделку со следствием.

Сливка проходит по делу вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского, которым предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ) предъявлено предпринимателю Елене Чернышевой. Как ранее сообщал ТАСС источник в следственных органах, именно она заявила о противоправных действиях чиновников Крыма.

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