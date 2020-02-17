Сильный ветер привел к отключению электричества и повалил деревья на Северо-Западе России

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области делятся в социальных сетях фотографиями поваленных деревьев. Так, одно дерево повредило припаркованные машины в Петербурге, а упавшее дерево в Ленинградской области перекрыло проезжую часть, оставив автомобилистам только обочину. Также в городе из-за ветра были повреждены несколько дорожных знаков и светофор.

"По состоянию на 14:00 мск часов 17 февраля на активном дежурстве находятся 37 бригад энергетиков, которые работают над устранением локальных технологических нарушений по заявкам потребителей. Основной причиной нарушения электроснабжения стали обрывы проводов под тяжестью поваленных ветром деревьев. Такие инциденты зафиксированы в отдельных населенных пунктах Гдовского, Опочецкого, Пустошкинского, Куньинского и Невельского районов. Все поврежденные участки воздушных линий электропередачи уже выявлены, до конца дня работы по полученным заявкам планируется завершить", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Псковэнерго".

ТАСС, 17 февраля. Штормовой ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в пяти районах Псковской области, сообщили ТАСС в "Псковэнерго". В Санкт-Петербурге и Ленинградской области повалены деревья, на севере Коми и Ненецком автономном округе отменены занятия для школьников из-за метели.

В Петербурге в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков закрыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС). В понедельник в 13:57 мск остановлено судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру по распоряжению капитана "Большого порта Санкт-Петербурга". Движение автомобилей по Скоростной автомобильной дороге по КЗС осуществляется в штатном режиме.

Метели и снегопады

В Мурманской области жители Кировска и Апатитов делятся в социальных сетях фотографиями последствий сильного снегопада, который обрушился на юг региона в ночь на 17 февраля. Снегом замело подъезды жилых домов в некоторых микрорайонах, люди пишут в комментариях, что утром было сложно выйти из дома. По информации МЧС, 17 февраля в горном массиве Хибин в Кировске будет производиться принудительный спуск лавин, в связи с этим кратковременно ограничат движение транспорта по основной и объездной дорогам Кировска, ведущим к Расвумчоррскому руднику.

Помимо этого, мурманские спасатели предупредили о сильном ветре и гололеде. С 20:00 16 февраля закрыт проезд по автомобильной дороге "Кола" - Серебрянские ГЭС и подъезд к селу Териберка из-за усиления ветра и отсутствия видимости. Утром были ограничения движения большегрузов по федеральной трассе "Кола" в южном и северном направлениях.

На севере Коми, в Воркуте в понедельник отменены занятия для школьников и студентов из-за метели. В Ненецком автономном округе из-за непогоды не занимаются ученики начальной школы. По метеоусловиям авиарейсы перенесены на вторник.

По данным гидрометцентра России, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 19:00 17 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, в Ленобласти и Петербурге 17 февраля будет дождь и ветер порывами до 22 м/с, в прибрежных районах - 28 м/с.

Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, непогода продержится и во вторник, 18 февраля. "Сильный ветер сегодня и завтра, причина тому - циклон, который сегодня перемещается по акваториям северных морей. Ветер юго-западный и западный со скоростью 8-13 м/с, в Ленинградской области и южнее - порывами до 15-20 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с. В северной части Северо-Западного федерального округа - 9-14 м/с, местами до 25 м/ с. Это в Карели и севернее", - сказал он.