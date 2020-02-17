В Курганской области скрывавшийся 15 лет насильник получил семь лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам лишения свободы скрывавшегося от правосудия в течение 15 лет мужчину, участвовавшего в изнасиловании жительницы Курганской области. Мужчина менял свою внешность и не пользовался паспортом, но правоохранительным органам удалось его обнаружить, сообщили в понедельник в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"За преступление, совершенное 15 лет назад, осужден 42-летний мужчина, длительное время скрывавшийся от правосудия <…> По данным следствия, в 2005 году злоумышленник вместе с тремя подельниками обманом заманили женщину к себе в автомобиль и увезли в частный дом, где совершили ее изнасилование <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие соучастники преступления были задержаны и осуждены. Но один из насильников скрылся, покинув Курганскую область.

"На протяжении многих лет он не пользовался паспортом, не работал официально и принимал меры к изменению своей внешности. В ходе планомерной работы правоохранительным органам удалось выявить изменение гражданско-правового статуса подозреваемого, что позволило в последующем его задержать. Спустя почти 15 лет с момента совершения преступления злоумышленник был уверен в своей безнаказанности, но его причастность к совершению указанного преступления в ходе следствия удалось установить достоверно", - уточняет пресс-служба.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, п. "б", "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, с применением насилия к потерпевшей", "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством").