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В Великобритании шторм Dennis привел к гибели троих человек

Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, пишет газета The Daily Telegraph

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Три человека в Великобритании погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы затопления и оползней в результате обрушившегося на выходных на страну шторма Dennis. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Daily Telegraph.

В воскресенье власти королевства в течение одного дня распространили более 600 предупреждений об угрозе паводков в населенных пунктах Англии и Уэльса, что является абсолютным рекордом для Великобритании. Из-за проливных дождей, которые привели к разливу рек, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в графствах Херефордшир и Шропшир, а также на юге Уэльса. К настоящему моменту известно о подтоплении по меньшей мере 400 зданий в разных районах страны.

Полиция сообщает о гибели троих человек: мужчины, упавшего в разлившуюся реку Тауи в Уэльсе, женщины, унесенной паводком в Херефордшире (в настоящий момент идут поиски ее тела), а также мужчины из Шотландии, который на горной дороге из-за непогоды сорвался в ущелье.

В связи с погодными условиями по всей стране было отменено без малого 200 авиарейсов, нарушено движение по многим железным и автомобильным дорогам. На юге Англии наблюдаются также перебои с энергоснабжением. К борьбе со стихией привлечены британские военнослужащие. Ожидается, что в течение ближайших дней пострадавшие от шторма районы посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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