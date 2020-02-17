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Отставной полковник МВД получил смертельные ожоги в душе ведомственного госпиталя

Его дочь обратилась в прокуратуру с жалобой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. МВД России начало служебную проверку по факту смерти отставного полковника, который получил смертельные ожоги в душе ведомственного госпиталя. Об этом сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее газета "МК" сообщила, что в Москве 85-летнему полковнику милиции в отставке, который лежал на плановом обследовании в кардиологическом отделении госпиталя МВД, стало плохо в душе, где он потерял сознание и пролежал под горячей водой, получив множественные ожоги. Пациент был срочно переведен в ожоговый центр одной из столичных клиник. Однако 14 февраля от полученных ожогов он умер в реанимационном отделении. Дочь покойного считает, что в случившемся виноват персонал госпиталя, который недосмотрел за пациентом, а также слишком горячая вода в кране. В связи со случившимся она уже обратилась в прокуратуру с жалобой.

"По факту происшествия в ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России" назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам профильных подразделений МВД России. По ее результатам в случае установления вины руководства и персонала лечебного учреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности в соответствии с законодательством РФ", - сказала Волк.

Представитель МВД России выразила соболезнования родным и близким ветерана органов внутренних дел и отметила, что его семье будет оказана необходимая помощь.

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Россия
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