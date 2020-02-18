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Дело Хорошавина

На Сахалине начался суд над бывшим главой секретариата экс-губернатора Хорошавина

Вячеславу Горбачеву предъявили обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим главой секретариата экс-губернатора Хорошавина Вячеславом Горбачевым, ранее проходившим в качестве главного свидетеля, а затем обвиняемого в коррупционном деле экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, начался во вторник в здании Южно-Сахалинского городского суда. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

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Горбачеву было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере. 18 октября суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Параллельно с этим шло расследование второго уголовного дела, в котором Хорошавин обвинялся в получении взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. По этому делу Горбачев получил обвинение в конце декабря 2019 года.

"Сегодня стартовал судебный процесс над Горбачевым. Ему предъявлено обвинение в участии в организованной Хорошавиным преступной группе", - сообщил собеседник агентства.

По информации суда, Горбачев заключил соглашение со следствием и в дальнейшем готов признать вину. В ходе заседания было зачитано обвинение. Другие фигуранты уголовного дела не присутствовали в зале. Суд принял решение о перерыве в слушаниях до 2 марта.

По версии следствия, Горбачев совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Александром Хорошавиным, организовал получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей. Деньги преступная группа получала от желающих участвовать в качестве кандидатов в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего таким способом в виде взяток было получено свыше 100 млн рублей.

Теги
РоссияДело ХорошавинаСахалинская область
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