Полиция возбудила дело после обстрела машин под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после инцидента в городе Мурине Ленинградской области, где злоумышленники расстреляли автомобили, припаркованные во дворе дома. Об этом сообщили журналистам в полиции.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

С заявлениями в полицию обратились несколько жителей дома № 3 на улице Шувалова. Они сообщили, что в понедельник на своих автомобилях они обнаружили следы от пуль, которые, возможно, были выпущены из травматического оружия.

Жители города опубликовали фото поврежденных машин в социальных сетях. На них видно, что неизвестные попали в 6-7 иномарок. В машинах разбиты стекла, а также видны вмятины от пуль на кузове. Кроме того, жители также опубликовали фото поврежденного выстрелом окна в одной из квартир.