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В Москве росгвардейцы задержали ранившего ножом посетителя кафе

Злоумышленник оказался уроженцем одной из стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который устроил драку в кафе и ранил ножом одного из посетителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

"Кнопку тревожной сигнализации нажал сотрудник кафе. Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы выяснили, что между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников выхватил нож и нанес своему сопернику удар в область груди. Злоумышленник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Им оказался 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел накануне вечером.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции, пострадавший госпитализирован.

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