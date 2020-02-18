Суд оставил в силе приговор экс-замглавы Росгеологии Горрингу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу, признавшему вину в соучастии в хищении группой лиц 24,6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор в отношении осужденного оставить без изменений, жалобы защиты - без удовлетворения", - говорится в апелляционном определении тройки судьей. Приговор вступил в законную силу.

235-й гарнизонный военный суд приговорил Горринга к 3,5 года колонии общего режима 11 декабря прошлого года, дело в отношении экс-чиновника рассматривалось в особом порядке. Суд зачел ему в срок отбывания наказания время, проведенное в СИЗО с момента задержания (8 марта 2019 года). Суд также не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности.

Представители защиты просили суд первой и апелляционной инстанций назначить Горрингу минимально возможное наказание, в том числе условное, и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести.

Как установил суд, Руслан Ганижев (впоследствии сменил фамилию на Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги, Ганижев потребовал более 5 млн рублей. Он был задержан 15 февраля 2011 года. Его отпустили под подписку о невыезде, но ему удалось скрыться. Ганижев изменил фамилию и отчество. Ему было инкриминировано обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта прошлого года он был задержан в столичном аэропорту Внуково после того, как после скандального видео был уволен из Росгеологии.