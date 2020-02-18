Адвокат сообщил, что Интерпол снял с розыска заочно арестованного журналиста "Росбалта"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Интерпол снял с розыска из-за политической мотивированности дела журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в России в клевете в адрес предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Интерпол удалил со своих ресурсов материалы по Швареву. Спецкомиссия штаба Интерпола рассмотрела и отказалась принимать документы по Швареву в работу, так как усмотрела политический мотив в деле, в нем нет элементов криминального характера, а также тот факт, что обвинение не конкретизировано", - сказал адвокат.

Жеребенков сообщил, что розыск Шварева прекращен и это решение обжалованию не подлежит. Ранее журналист получил политическое убежище в Латвии.

В чем обвиняют Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист вину не признал, обвинение отверг, а уголовное преследование связал со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова.

По статье УК РФ о клевете Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.