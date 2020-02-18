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Полицейские возбудили 65 уголовных дел против членов группы наркоторговцев в КЧР

Пятерых подозреваемых арестовали

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские Карачаево-Черкесии пресекли деятельность преступного сообщества, члены которого организовали поставки героина в несколько российских регионов. В отношении подозреваемых возбуждено 65 уголовных дел, сообщили во вторник в МВД по республике.

"В одно производство соединены 65 уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах <…> Среди подозреваемых - граждане ближнего зарубежья и России - жители Кисловодска, Саратова, Чебоксар", - говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

По данным полиции, преступное сообщество в марте 2018 года создали трое граждан ближнего зарубежья. Сообщники действовали на территории Москвы, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и других регионов РФ. Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 4 кг героина, электронные весы и упаковочные материалы.

Пятеро подозреваемых в настоящий момент заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде, еще один умер, находясь в СИЗО Черкесска. Полицейские также принимают меры по задержанию предполагаемого руководителя сообщества.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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