{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита задержанного гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" считает произошедшее провокацией

Как сообщал источник в правоохранительных органах, Артемия Кызласова задержали 17 февраля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Защита задержанного генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова заявила, что на данный момент считает произошедшее провокацией. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Зорин.

17 февраля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кызласов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Во вторник эту информацию подтвердили представители защиты Кызласова.

"Взяткодатель, действующий под контролем ФСБ, положил сверток с деньгами, Кызласов его в руки не брал. И тут всех задержали", - сказал Зорин.

На эту тему

В свою очередь адвокат бюро "Шуцгер и партнеры" Евгений Устинов заявил, что Кызласов требовал взятку у бизнесмена Дмитрия Панова. Панов является клиентом бюро "Шуцгер и партнеры".

"У компании Дмитрия Панова был контракт в "Титановой долине" на выполнение проектных работ с компанией "Геолайн технологии", выигравшей тендер. С него стали требовать, мы теперь понимаем, кто [Кызласов], определенные денежные средства, чтобы осуществить приемку работ и выплатить ему окончательную сумму по контракту. Мы ему рекомендовали обратиться в правоохранительные органы", - сказал Устинов. По словам адвоката, все дальнейшие действия по задержанию Кызласова проводились в рамках заявления Панова.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на данный момент рассматриваются еще несколько эпизодов коррупции и мошенничества со стороны гендиректора ОЭЗ.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку, здесь развивается авиастроительный кластер.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Житель Ленинградской области задержан за истязание дочери
В настоящее время она находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС