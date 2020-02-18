Защита задержанного гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" считает произошедшее провокацией

"Взяткодатель, действующий под контролем ФСБ, положил сверток с деньгами, Кызласов его в руки не брал. И тут всех задержали", - сказал Зорин.

17 февраля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кызласов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Во вторник эту информацию подтвердили представители защиты Кызласова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Защита задержанного генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова заявила, что на данный момент считает произошедшее провокацией. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Зорин.

В свою очередь адвокат бюро "Шуцгер и партнеры" Евгений Устинов заявил, что Кызласов требовал взятку у бизнесмена Дмитрия Панова. Панов является клиентом бюро "Шуцгер и партнеры".

"У компании Дмитрия Панова был контракт в "Титановой долине" на выполнение проектных работ с компанией "Геолайн технологии", выигравшей тендер. С него стали требовать, мы теперь понимаем, кто [Кызласов], определенные денежные средства, чтобы осуществить приемку работ и выплатить ему окончательную сумму по контракту. Мы ему рекомендовали обратиться в правоохранительные органы", - сказал Устинов. По словам адвоката, все дальнейшие действия по задержанию Кызласова проводились в рамках заявления Панова.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на данный момент рассматриваются еще несколько эпизодов коррупции и мошенничества со стороны гендиректора ОЭЗ.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку, здесь развивается авиастроительный кластер.