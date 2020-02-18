Подругу Петра Павленского отпустили под судебный контроль

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французский суд отпустил Александру де Таддео, подругу российского художника-акциониста Петра Павленского, под судебный контроль. Об этом во вторник сообщила адвокат девушки.

"Она будет находится под судебным контролем, ей запретили общение с компаньоном (Павленским - прим. ТАСС)", - отметила адвокат в эфире телеканала BFMTV.

По ее словам, девушке также предъявили обвинение в связи с делом о распространении Павленским видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. Ранее де Таддео признала, что этот ролик Гриво направил именно ей.

Прокуратура требовала предварительного заключения под стражу Павленского и его спутницы.

На прошлой неделе художник-акционист Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некоей девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей непристойное видео со своим участием.

На фоне возникшего скандала Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке и заявил о подаче жалобы в полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".