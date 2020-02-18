Житель Ленинградской области задержан за истязание дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Всеволожского района Ленинградской области за истязание 14-летней дочери и систематическое нанесение ей побоев, из-за чего девочка вынуждена была уходить из дома. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня 50-летний мужчина задержан. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, ведомство начало проверку и возбудило уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ об истязании несовершеннолетнего после публикаций СМИ о ситуации с подростком. Следователи установили, что отец в течение долгого времени наносил девочке побои, из-за чего она испытывала психические страдания и вынуждена была неоднократно уходить из дома.

Кроме того, по данным ведомства, отец периодически употреблял алкоголь и не создал дочери нормальные условия проживания. Подросток в настоящее время находится в больнице. Следователи также запросили в правоохранительных органах всю информацию, которая ранее поступала по данной семье.