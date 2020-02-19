В Приморье таможенники пресекли контрабанду краба и трепанга в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай камчатского краба и трепанга на 1,76 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Незаконный вывоз в Китай камчатского краба и дальневосточного трепанга стоимостью 1,76 миллиона рублей пресекли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и управления ФСБ России по Приморскому краю. Гражданин КНР планировал вывезти 383 кг свежего и варено-мороженого краба (273 особи) и более 43 кг трепанга (варено-сушеного) на моторном катере под покровом ночи, минуя пограничный и таможенный контроль", - говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан в момент погрузки товара на катер и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере"). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Трепанг - это морское беспозвоночное животное, принадлежащее к классу иглокожих моллюсков, является стратегически важным ресурсом. Этих животных также называют морскими огурцами. Их используют в восточной медицине. Ткани животного содержат более 200 питательных компонентов, на его основе изготавливают биоактивные композиции и комплексы. Главные эффекты таких средств - стимулирующий, онкопротекторный, противовирусный, антиоксидантный, иммуномодулирующий, кроветворный, гипотензивный.