В Астрахани раскрыли подпольный цех по переработке рыбы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. В Астрахани полицейские раскрыли деятельность подпольного цеха по переработке рыб редких пород, ущерб от которой превысил 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области пресекли деятельность подпольного цеха, в котором перерабатывалась рыба частиковых видов. На территории частного дома индивидуальный предприниматель оборудовал камеру хранения, оснащенную мощными морозильными установками, а также производственные помещения для обработки рыбы", - сказала она.

По словам Волк, изготовленную в антисанитарных условиях немаркированную продукцию он продавал на одном из городских рынков. "В ходе обыска полицейские изъяли свыше 15,5 тонн замороженной, копченой и вяленой рыбы: воблы, леща, сазана, сома, жереха, белого амура, толстолобика и судака стоимостью 1,3 млн рублей", - отметила Волк.

Как сообщила представитель МВД, оперативники также выяснили, что для нужд своего нелегального бизнеса злоумышленник в течение полугода похитил 738 кубометров природного газа. "Мужчина просверлил в стенке газопровода низкого давления отверстие и присоединил к нему металлическую трубу с резиновым шлангом. Сумма ущерба, причиненного газораспределительной компании, превысила 4 млн рублей", - подчеркнула Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки") и 158 (Кража) УК РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.