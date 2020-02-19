Районные суды Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Районные суды Москвы в среду днем вновь получили анонимные сообщения по электронной почте с угрозами взрыва. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского городского суда, в настоящее время людей эвакуируют из семи районных судов.

"Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский районные суды эвакуируются", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, анонимные звонки об угрозе взрыва поступили также в Тимирязевский, Головинский, Коптевский и Гагаринский районные суды.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".