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Прорыв трубы в отеле в Перми

Теплотрассу, авария на которой привела к гибели людей в мини-отеле в Перми, не проверяли

По данным прокуратуры, трубопровод имел заниженный класс опасности

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе "Пермской сетевой компании" (ПСК), которая обслуживала участок теплотрассы рядом с мини-отелем "Карамель", где в январе из-за коммунальной аварии погибли и пострадали люди. Выяснилось, что трубопровод имел заниженный класс опасности, из-за чего не проводились плановые проверки, сообщает в среду надзорное ведомство на своем сайте.

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"Участок аварийного трубопровода относится к третьему классу опасности, а не к четвертому, как зафиксировано в документах общества. Таким образом, занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, необеспечению его безопасной эксплуатации", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, четвертый класс опасности этому участку присвоили в 2013 году. Согласно нормам законодательства, плановые проверки компаний, которые эксплуатируют такие объекты, проводятся не чаще одного раза в течение трех лет. Прокуратура через суд потребовала ПСК устранить нарушения и подать необходимые документы для изменения класса опасности, иск находится на рассмотрении.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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