Источник: в Воронеже задержали подозреваемых в картельном сговоре на 788 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали девятерых человек, которых подозревают в ограничении конкуренции и картельном сговоре. Предполагаемый ущерб составил 788 млн рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)". Задержаны девять человек. Предполагаемый ущерб - 788 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его данным, подозреваемые вступили в картельный сговор при проведении торгов в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".