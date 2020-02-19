Таможня конфисковала 1,2 тонны запрещенного снюса на складе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни обнаружили на складе в Санкт-Петербурге более 1,2 тонн запрещенного в России снюса, весь товар изъят, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Около 92 тыс. пачек снюса массой более 1,2 тонн обнаружили таможенники в одном из складских помещений на юге Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что часть товара произведена в Швеции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ведомства также предоставили фото изъятого, на которых видно, что вся продукция изготовлена заводским методом и расфасована в упаковки для розничной продажи.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. По данным Роспотребнадзора, употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью.