В Пермском крае арестовали мужчину, избившего сожительницу и пятимесячного ребенка

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал 27-летнего жителя поселка Юго-Камский Пермского края за избиение своей сожительницы и ее пятимесячного ребенка. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района подверг избиению свою сожительницу, поскольку был не доволен тем, что ее пятимесячный ребенок мешал ему отдыхать. Мужчина подверг избиению девочку, находившуюся на руках матери. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина ударил ребенка по голове, девочка получила перелом черепа, с травмами ее поместили в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, где она продолжает лечение, угрозы жизни на данный момент нет. Мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").