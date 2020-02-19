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В Крыму шестилетняя девочка случайно выстрелила себе в голову из пистолета отца

Ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины в Крыму, чья дочь выстрелила в себя из найденного в машине пистолета, ребенка прооперировали. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления по Крыму и городу Севастополю.

"Вечером 16 февраля 6-летняя девочка, находясь в припаркованном у магазина автомобиле, в отсутствие отца открыла бардачок, достала хранившийся там пистолет "Оса" и произвела выстрел себе в голову. Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя", - говорится в сообщении.

Ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

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РоссияКрым
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