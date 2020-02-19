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Предполагаемый убийца женщины, чье тело нашли в бочке в Ленобласти, сбежал по дороге в суд

Алексей Толчин, предположительно, является сыном убитой пенсионерки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве пенсионерки, чье тело обнаружили в бочке на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области, сбежал по дороге в суд. Ему должны были избрать меру пресечения. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство"). Толчин сбежал по дороге в суд", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

По данным главка МВД, в начале недели в полицию обратился экскаваторщик, сообщив, что в деревне Новосергиевка малознакомый мужчина попросил его закопать бочку с трупом женщины. По подозрению в убийстве пенсионерки оперативники задержали Толчина, который, предположительно, является ее сыном. 

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