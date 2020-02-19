В Башкирии возбудили уголовное дело после сноса объекта архитектурного наследия

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. В Башкирии после сноса дома, признанного объектом архитектурного наследия, возбудили уголовное дело о халатности. Неустановленное должностное лицо управления по госохране объектов культурного наследия республики не включило строение в соответствующий реестр и допустил его снос, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту сноса жилого дома, являвшегося памятником культурного наследия. Ранее на одном из федеральных каналов вышел сюжет о семье двух врачей из Уфы, купивших 3 года назад участок земли, на котором стоял аварийный дом. Бывший владелец документально подтвердил, что помещение подлежит сносу. Однако после сноса дома выяснилось, что он являлся объектом архитектурного наследия с 1992 года, в последующем суд обязал супругов оплатить восстановление постройки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное должностное лицо управления по государственной охране объектов культурного наследия республики не предоставило в Единый государственный реестр недвижимости сведений о включении в апреле 2017 года этого дома в перечень выявленных объектов культурного наследия. Подозреваемый также не обеспечил обследование памятника и не уведомил о статусе строения собственников.

"В настоящее время следователями допрашиваются работники управления по охране объектов культурного наследия, изучается организационно-распорядительная документация, регламентирующая работу учреждения, планируется проведение экспертных исследований с целью определения историко-культурной ценности дома и оценки причиненного ущерба", - добавили в СК.

Верховный суд республики отменил решение о взыскании с собственника снесенного дома стоимости восстановительных работ, гражданское дело направлено на новое рассмотрение, уточнили в пресс-службе.