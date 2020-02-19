{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии возбудили уголовное дело после сноса объекта архитектурного наследия

Неустановленное должностное лицо управления по госохране объектов культурного наследия республики не внесло здание в соответствующий реестр

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. В Башкирии после сноса дома, признанного объектом архитектурного наследия, возбудили уголовное дело о халатности. Неустановленное должностное лицо управления по госохране объектов культурного наследия республики не включило строение в соответствующий реестр и допустил его снос, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту сноса жилого дома, являвшегося памятником культурного наследия. Ранее на одном из федеральных каналов вышел сюжет о семье двух врачей из Уфы, купивших 3 года назад участок земли, на котором стоял аварийный дом. Бывший владелец документально подтвердил, что помещение подлежит сносу. Однако после сноса дома выяснилось, что он являлся объектом архитектурного наследия с 1992 года, в последующем суд обязал супругов оплатить восстановление постройки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное должностное лицо управления по государственной охране объектов культурного наследия республики не предоставило в Единый государственный реестр недвижимости сведений о включении в апреле 2017 года этого дома в перечень выявленных объектов культурного наследия. Подозреваемый также не обеспечил обследование памятника и не уведомил о статусе строения собственников.

"В настоящее время следователями допрашиваются работники управления по охране объектов культурного наследия, изучается организационно-распорядительная документация, регламентирующая работу учреждения, планируется проведение экспертных исследований с целью определения историко-культурной ценности дома и оценки причиненного ущерба", - добавили в СК.

Верховный суд республики отменил решение о взыскании с собственника снесенного дома стоимости восстановительных работ, гражданское дело направлено на новое рассмотрение, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Экс-сотрудник аэропорта Барнаула, где с трапа упали люди, приговорен к ограничению свободы
В происшествии пострадали пять человек, причиной обрушения трапа была коррозия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС