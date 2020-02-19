Двое сотрудников Oxfam погибли при вооруженном нападении на юге Сирии

ТАСС, 19 февраля. Двое сотрудников международной конфедерации благотворительных организаций Oxfam International погибли в среду в результате нападения вооруженных людей на их автомобиль. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте заявлении организации.

"Двое работников Oxfam были убиты сегодня в результате атаки, которая произошла в 14:00 (13:00 мск) в провинции Дераа на юге Сирии", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще один волонтер организации получил ранения.

Директор отделения Oxfam в Сирии осудил нападение на своих сотрудников. "Необходимо, чтобы работники гуманитарных организаций могли оказывать жизненно необходимую помощь мирным жителям, не подвергаясь нападениям", - подчеркнул он.