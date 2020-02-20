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СМИ: в Канаде почти 70 человек пострадали в ДТП с участием более 200 машин

Авария произошла в пригороде Монреаля Ла-Прери

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 69 человек пострадали в результате ДТП с участием 200 автомобилей в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

Авария произошла на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели. По данным полиции, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии, еще двое до сих пор заблокированы в искореженных автомашинах. С места аварии вывезены около 150 человек.

В ДТП попали, в частности, более 10 грузовиков, бензовоз, а также рейсовый и школьный автобусы, в которых находились люди. По предварительной оценке, порядка 50 автомобилей не подлежат восстановлению.

Из-за аварии шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте находятся десятки карет скорой помощи и пожарные.

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Канада
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