Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

ТАСС, 20 февраля. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту падения самолета Ан-2 в Магадане, сообщил ТАСС в четверг представитель ведомства.

"По факту происшествия начата процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и степень вреда здоровью пострадавших", - сообщил собеседник агентства.

В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с двумя членами экипажа и 12 пассажирами на борту. При этом в пресс-службе правительства Магаданской области ТАСС уточнили, что 14 человек было на борту, среди них 11 пассажиров, бортмеханик и два летчика. По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 м. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области. По данным синоптиков, погода на аэродроме ясная и солнечная.

Аэродром "Магадан-13" открылся в 1940 году и был базовым аэропортом на территории Магаданской области в то время. После строительства и открытия аэропорта "Сокол" порт "Магадан-13" стал обслуживать регулярные местные, служебные и чартерные рейсы. Взлетно-посадочная полоса около 1450 метров, покрытие грунтовое.