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В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже частей учебных самолетов на 1 млн рублей

Один из фигурантов находится под домашним арестом, второй - под подпиской о невыезде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж приборов и блоков управления от учебных самолетов с территории учебно-авиационного комплекса в Егорьевске. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники в течение месяца незаконно проникали на территорию учебно-авиационного комплекса, расположенного на улице Бронницкая, и похищали приборы, а также блоки управления от учебных пассажирских самолетов Як-42 и Ту-154, - сказала она. - Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны в момент совершения очередной кражи".

По словам Петровой, для задержания предполагаемых преступников была создана специальная группа. В местах возможного появления подозреваемых выставлялись засады из числа сотрудников уголовного розыска. В ходе обысков по местам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли часть ранее похищенных деталей от самолетов. Остальное мужчины успели сбыть на рынке в Москве, а вырученные деньги потратить.

"Установлена причастность подозреваемых к совершению 4 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 1 млн рублей", - добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ ("Кража"), им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Один из фигурантов находится под домашним арестом, второй - под подпиской о невыезде.

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