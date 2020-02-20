Два суда в Москве проверяют из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Головинский и Коптевский районные суды в Москве проверяют после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в Головинском и Коптевском районных судах. Для проверки информации выехали сотрудники экстренных служб и кинологи. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".