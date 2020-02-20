В Нидерландах людей эвакуировали из здания из-за подозрительной посылки

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция Нидерландов эвакуировала людей из здания в городе Верт из-за подозрительной посылки. Об этом сообщили в четверг в Twitter сами правоохранительные органы.

"В настоящее время полиция изучает подозрительный конверт, доставленный в одну компанию в городе Верт, - говорится в сообщении. - Его содержимое пока остается неизвестным. В качестве меры предосторожности все сотрудники были эвакуированы из здания и в настоящее время находятся на улице".

Ранее в различных городах в Нидерландах произошла серия небольших взрывов конвертов, направленных различным компаниям. В результате взрывов никто не пострадал. Кроме того, ряд почтовых отправлений был нейтрализован полицией. В полиции отмечают, что все инциденты связаны между собой. По имеющейся информации, отправитель требует с компаний деньги и угрожает продолжить свою деятельность в случае отказа.