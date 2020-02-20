20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нидерландах людей эвакуировали из здания из-за подозрительной посылки

В одну из компаний в городе Верт был доставлен подозрительный конверт

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция Нидерландов эвакуировала людей из здания в городе Верт из-за подозрительной посылки. Об этом сообщили в четверг в Twitter сами правоохранительные органы.

"В настоящее время полиция изучает подозрительный конверт, доставленный в одну компанию в городе Верт, - говорится в сообщении. - Его содержимое пока остается неизвестным. В качестве меры предосторожности все сотрудники были эвакуированы из здания и в настоящее время находятся на улице".

Ранее в различных городах в Нидерландах произошла серия небольших взрывов конвертов, направленных различным компаниям. В результате взрывов никто не пострадал. Кроме того, ряд почтовых отправлений был нейтрализован полицией. В полиции отмечают, что все инциденты связаны между собой. По имеющейся информации, отправитель требует с компаний деньги и угрожает продолжить свою деятельность в случае отказа.

Теги
Нидерланды
Реклама на ТАСС
Дело о мошенничестве на 5,5 млн рублей в отношении экс-главбуха Минюста направили в суд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС