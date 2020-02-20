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В Курске возбудили уголовное дело об убийстве гражданина Китая

По версии следствия, преступление было совершено на бытовой почве

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после гибели гражданина Китая, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по Курской области.

Тело иностранца с проникающим ранением шеи обнаружили накануне в комнате общежития, расположенного на закрытой территории предприятия по пошиву обуви в Железногорске. По информации администрации региона, с 13 по 17 февраля мужчина находился в больнице, где лечился от ОРВИ.

"Проводилась доследственная проверка, по результатам которой в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего, проведения следственных действий и производства судебных экспертиз, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") ", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время следователи в качестве основной версии рассматривают убийство на бытовой почве. Известно, что вместе с мужчиной в общежитии также проживали более 40 граждан Китая.

Теги
РоссияКитайКурская область
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